Los Mejores Boxeadores Latinos de Todos los Tiempos

El “box” (así llamado en México y otros países hispánicos) empezó a cobrar su gran notoriedad latinoamericana a partir de los fines del siglo XIX cuando comenzó a diseminarse en varios países no anglosajones, en particular: Cuba, México, Argentina, Puerto Rico, Panamá, Sudáfrica y Filipinas, por mencionar solo algunos. Desde entonces, se ha vuelto todo un fenómeno con una cuantiosa base de seguidores alrededor del globo. Son considerables los aportes de los estados iberoamericanos al mundo de box, pues de allí han originado algunos de los grandes del deporte. En seguida, les proporcionamos las figuras más renombradas dentro del mundo del pugilismo hispánico.

El boxeo es un deporte de combate, lo cual lo hace algo automáticamente controversial ya que, para algunas personas, no es más que una demostración bárbara de la agresividad humana, el equivalente de la pelea de gallos, pero con hombres. Por el otro lado, se encuentran aquellos que lo consideran extremadamente entretenido y emocionante, cada match los mantiene en vilo. Las apuestas generadas por el pugilismo profesional contribuyen al bombo publicitario de este deporte. Una pelea puede generar hasta mil millones de dólares, colocando el boxeo entre los mejores generadores de ingresos cuando se trata de deportes lucrativos.

“José” Pipino Cuevas

Fuente: BIO

El cuarto mexicano consecutivo en esta lista casi dominada por los oriundos de la tierra azteca, es Pipino Isidro Cuevas González. No, no nos estamos refiriendo a la marca de tequila, esto será otra lista. Jose Cuervo es propiedad de la familia Beckmann mientras que Jose Cuevas es un exboxeador profesional procedente de Santo Tomás de los Plátanos, México. Muchos piensan que “El Pipino” fue apodo pero confirmó el boxeador que es su nombre real de origen italiano. Hasta hoy, no se sabe de donde procede el “José’ que suele aparecer como su primer nombre en varias páginas de web incluso el famoso Wikipedia. Ya aclarado este dato curioso, abordamos el verdado tema por tratar.

Pipino Cuevas nació el 27 de diciembre de 1957. Con tan solo 14 años, Pipino hizo su debut profesional en la escena del boxeo. De sus primeras doce peleas, solo ganó siete. Por fin, logró acumular una racha ganadora de ocho triunfos consecutivos, acortado por su derrota en el enfrentamiento contra Andy Price. El 17 de julio de 1976, el chamaco de 18 años se convirtió en el Campeón Mundial wélter de la AMB, el más joven de la historia del boxeo mexicano, al tumbar al puertorriqueño Ángel Espada. Este triunfo marcó un hito en su carrera profesional, convirtiéndole en uno de los grandes del pugilismo mexicano y también, un ícono total idolatrada por la afición mexicana.