Los Mejores Jugadores Latinos de la MLB de la Historia

A lo largo de los años, varios latinos han figurado entre la flor y nata de la pelota de base, dejando huella imborrable en el montículo. Todos los jugadores de nuestra lista han logrado destacarse de manera muy notable, ganando con creces su spot privilegiado. De antemano, cabe señalar que, en un torneo rebosante de talento, maestría y pura pasión, fue bastante difícil determinar quién incluir y quién dejar fuera. No obstante, intentaremos no dejar colgado a ningún jugador merecedor de nuestro humilde homenaje, por lo cual los incluiremos al final del artículo, otorgándoles, por lo menos, una mención honorífica. Sin más demora, empezamos con...

El béisbol se ha evolucionado a través de los años desde sus orígenes durante el siglo XIIX, conocido en aquel entonces como “The New York Game”, y su posterior popularización durante la Guerra Civil como deporte de masas en los Estados Unidos y después, en el mundo entero, particularmente en América Latina y sus alrededores. Indeleble la contribución hispánica al deporte de beisbol, aportando al juego una serie de jugadores excepcionales, la gran mayoría de los cuales formaron parte de la MLB.

El campeon de la Serie Mundial de 2004 se caracteriza por la modestidad, lo que le hace aun más admirable. En el momento de su victoria número 200 en abril de 2006, tuvo el mayor porcentaje de victorias de un ganador de 200 partidos en la historia del Béisbol moderno (desde entonces ha caído .003 detrás de Whitey Ford). Fue oficialmente ingresado al Salon de la Fama del Beisbol en julio del año 2015 y consecuentemente, su número 45 fue retirado por los Red Sox. Sus fanáticos acérrimos le colman de elogios y la verdad es que no pueden exagerar su gran talento beisbolero.

Pedro Jaime Martinez es un exjugador de beisbol profesional. Pocos han logrado dominar el montículo como lo hizo este ídolo dominicano. Nació en Manoguayabo, República Dominicana, el 25 de octubre de 1971. Con 21 años de edad, Martinez firmó su primer contrato y con eso, cortó la cinta de inauguración de su carrera como jugador del la MLB. El tres veces ganador del premio CY Young y ocho veces All-Star no ha encontrado ni igual, ni rival en el campo cuadrangular. Ayudó a los Boston Red Sox a ponerle un fin a su duradera mala racha de 86 años.

El mundo latino realmente ha aportado una serie de jugadores excepcionales al deporte de béisbol y como vamos acercando poco a poco al final, sentimos que hay más leyendas latinos del MLB que puestos en nuestra lista. Sin embargo, un exbeisbolista que no podemos dejar fuera es Reggie Jackson, nacido Reginald Martinez Jackson el 18 de mayo de 1946 en Abington Township, Pennsylvania. Apodado “Mr October”, Jackson jugó el asombroso total de veintiún temporadas con los siguientes equipos: Oakland Athletics, baltimore Orioles, New York Yankees y California Angels. Lo que es más, participó en cinco Series Mundiales ganando cinco títulos (tres consecutivos con los Athletics y dos consecutivos con los Yankees),

Un pelotero muy merecedor de su pequeño homenaje en esta lista, Jorge Posada fue un receptor boricua de la MLB que jugó 17 temporadas con los New York Yankees y ganó cuatro Campeonatos de la Serie Mundial. Nació en San Juan, el 17 de agosto de 1971. Cuenta con cuatro participaciones en la Serie Mundial, cinco Bates de Plata (Silver Slugger Awards) y cinco participaciones en Los Juegos All Star. El bateador ambidiestro, además de ser reconocido por sus logros en el ámbito profesional, también fue reconocido por ser un verdadero hombre de familia.

Mariano Riviera

Fuente: Bloomberg.com

Continuamos nuestra lista con uno de los mejores relevistas de la historia del béisbol, una leyenda no sólo de los New York Yankees sino del béisbol de Grandes Ligas: “The Sandman”. Su modesta crianza en el pueblo pequeño de Puerto Caimito, no le impidió tener una larga e ilustre carrera como atleta profesional en el MLB. El oriundo de la Ciudad de Panamá nació el 29 de noviembre de 1969. Con un impresionante total de 309 ‘salvas’ en su carrera, fue el primer y único beisbolista que ha sido elegido al Salón de Fama del Béisbol de manera unánime.

El máximo salvador de la historia del deporte también fue pitcher abridor. Debutó en la MLB como lanzador abridor en 1996 y jugó sus primeros ocho partidos en esta capacidad. De la historia del MLB, fue el primer pitcher relevista y el sexto lanzador en jugar un mínimo de 19 temporadas con un solo equipo.