Chica Se Niega A Peinarse Hasta Que El Peluquero Descubre El Motivo

Peines, No maquinillas

Llevaba cuatro años cortando y peinando. Estaba segura de haber visto todo lo que su profesión podía ofrecer, pero entonces la conoció.

La recibió en la peluquería con una sonrisa, viendo otro lío de pelo esperando que lo conquistara. Pero cuando empezó a escuchar su historia, se dio cuenta de que tal vez las circunstancias la superaban.

Aficiones Y Trabajo

Public Domain

Mary empezó a trabajar como peluquera mucho antes de terminar el instituto. Siempre tuvo el don de hacer sonreír a la gente con los resultados de sus habilidades, y con la peluquería podía ganarse la vida así.

Empezó a ayudar en la peluquería de su tía por un poco de dinero rápido en su último año. Al ir a la universidad, sabía que quería dedicarse a la peluquería. No tenía ni idea del impacto que tendría en su vida.

Ascendiendo

Pexels - Cottonbro

Dos años después, Mary encontró trabajo como peluquera en su ciudad. Su último sueño era abrir su propio salón donde pudiera explorar todo lo que el arte de la peluquería podía ofrecer.

Trabajó durante cuatro años, viendo todo lo bueno y lo malo que traía su profesión. Estaba segura de haberlo visto todo hasta aquella fatídica mañana de sábado.

Un Sábado Como Ningún Otro

Pexels - Cottonbro

Aquel sábado fue un día muy ajetreado para Mary y sus colegas. El salón estaba repleto, y cada estilista estaba ocupado durante todo el fin de semana.

Pero cuando Mary estaba terminando de atender a uno de sus clientes habituales, vio a una adolescente que se asomaba por las ventanas. No le dio importancia, ya que mucha gente se asomaba para ver lo que ocurría dentro del salón. Pero lo que hizo la chica hizo que Mary dejara de lado su peine.

Se Despertó Su Interés

Pexels - Cottonbro

La chica, vestida con unos pantalones de chándal grises y una sudadera ancha, entró en el salón. Recorrió con sus ojos azules la multitud, con la capucha sobre la cabeza y jugueteando nerviosamente con los dedos.

Mary se dio cuenta de que estaba inquieta. Dejó la maquinilla a un lado y la miró con una sonrisa. Pero la chica se dio la vuelta y salió corriendo de la tienda.

Corriendo Detrás De Ella

Pexels - Artem Podrez

"Perdona, Lucy", se disculpó Mary ante su clienta y atravesó el ajetreado salón hasta llegar a la calle. "¡Oye!", gritó. La chica estaba casi doblando la esquina. "Vuelve", dijo Mary.

La chica se detuvo y se dio la vuelta. Había miedo aparente en sus ojos y sus labios temblaban. Apartó la mirada de Mary. "Por favor, vuelve", repitió María, con los labios curvados de nuevo. Necesitaba saber si la chica estaba bien.

Ofreciendo Ayuda

Public Domain

"¿Cómo te llamas? preguntó Mary cuando la chica volvió hacia ella. La chica murmuró su nombre y Mary compartió el suyo. "¿Quieres entrar?", preguntó. "Tenemos batidos y grandes historias".

Aunque la chica asintió y entró en la tienda, María se dio cuenta de que seguía estando incómoda. La acompañó entre las numerosas sillas, clientes y estilistas. Cuando la chica se bajó la capucha, Mary supo por qué había huido.

Una Petición Desgarradora

Public Domain

"Córtalo todo", dijo la chica mientras Mary se quedaba mirando su pelo. Estaba enmarañado y desordenado, con gruesos mechones que no habían visto un peine en mucho tiempo. "¿Por qué quieres que te lo corte?" preguntó María, viendo ya que tendría que despejar su agenda para el resto del día.

"Porque no vale nada", dijo la chica. "No valgo nada". Sus ojos se humedecieron de lágrimas: "Por favor, córtalo todo".

Ella Escucha

Public Domain

"Vamos a ir despacio", dijo Mary para calmarla. "Empezaremos con un peine primero, luego trabajaremos a través de los movimientos". Y esbozó una dulce sonrisa: "Usaremos la maquinilla como último recurso, ¿vale?".

La chica la miró extrañada pero asintió. "¿Por qué te importa?", preguntó. Lo que dijo a continuación hizo que el corazón de Mary se partiera en dos.

¿Por Qué Te Importa?

Public Domain

"A nadie le importa", dijo la chica. Le contó a María la historia de su vida, explicándole que su madre había fallecido hacía unos meses. Desde entonces, se había ido desmoronando, ahogándose en la oscuridad que parece estar siempre presente en su vida.

Había momentos en los que se sentía tan deprimida, abandonada y sin valor que ni siquiera podía cepillarse el pelo. Pero, ¿por qué quería cortárselo?

Su Razón

Pexels - Cottonbro

"Las clases en el colegio empiezan en unos días", dijo la chica. Necesitaría una nueva foto para el semestre, y no podía soportar el dolor de peinar todo el cabello.

Escuchar su historia le rompió el corazón a Mary. Despejó todo el fin de semana, remitiendo a sus clientes a algunas compañeras. Se sentó con la chica durante todo el día, aguantando horas de peinado y limpieza. ¿Podía evitar que se cortara los mechones?

Un Sábado Bien Aprovechado

Pexels - Rodnae Productions

Al terminar el día, Mary hizo girar a la chica en el espejo. Había reducido lo que antes era una masa de rizos enmarañados a un bulto de pelo enmarañado más manejable.

La niña sonrió, su primera sonrisa del día. Pero Mary sabía que aún les quedaba trabajo por hacer. Le devolvió la sonrisa y le preguntó si podía volver al día siguiente.

Segundo Día

Pexels - Delbeautybox

Mary no solía abrir el salón los domingos por la mañana, pero esta era una ocasión especial. No estaba segura de que la chica fuera a aparecer, pero al empujar la puerta, vio su reflejo detrás de ella.

"¡Entra!", gritó, haciendo entrar a la chica en el salón. La chica iba vestida de forma diferente a la del día anterior. Había cambiado el pantalón de chándal y la capucha por un vestido azul vaporoso y llevaba el pelo oscuro suelto. ¿Parecía más feliz? Mary lo averiguaría.

Otro Día Juntas

pexels - Polina Tankilevitch

Mary retomó el tema del pelo de la chica donde lo había dejado. Le preguntó con qué longitud se sentía cómoda y qué estilos prefería.

Aunque la chica era reacia a hablar a veces, a Mary le pareció emocionante y encantador hablar con ella. Pasaron horas juntas. Mary la encontró encantadora y disfrutó del trabajo hasta que notó un problema.

Un Nuevo Reto

Pexels - Cottonbro

Aunque la mayor parte de los enormes mechones y las partes enmarañadas de su pelo se habían arreglado, todavía había muchos daños cerca del cuero cabelludo. Mary frunció el ceño mientras se preguntaba cómo proceder.

Habían hecho tantos progresos que a Mary le preocupaba que la chica volviera a caer en su tristeza y se sintiera de nuevo desesperada si lo mencionaba. En su lugar, ideó un plan.

Ganar Tiempo

Facebook - Hair by Bethany

Mary sabía que tenía que ganar tiempo para asegurarse de que podía encontrar una solución mejor. Si se quedaba mirando la cabeza de la chica durante mucho tiempo sin trabajar, podría sospechar.

La mente de Mary se aceleró mientras intentaba pensar en formas de prolongar la situación mientras podía pensar en qué hacer. Temía que, si no encontraba una solución adecuada, tendría que recurrir a la maquinilla.

El Mejor Enfoque

Associated Press

Mary ha tenido éxito en la profesión de peluquera porque tenía talento. Sin embargo, con Mary, sus clientes sabían que también prestaba otro servicio impagable.

Mary siempre se sentía cómoda con sus clientes mayores, y sus servicios añadidos fluían de forma natural. Sin embargo, los problemas de la chica y el peso que llevaba consigo hacían que la situación fuera complicada de manejar.

Con Cuidado

Ontario Colleges

Mary sabía que si conseguía que la chica se abriera un poco más, podría buscar un terreno común con ella. Quería desesperadamente ayudarla más.

Ya había demostrado que se asustaba con facilidad, así que Mary sabía que tendría que acercarse con precaución. Respiró hondo y empezó a hacerle algunas preguntas para ver cómo le iba.

Tocando Lo Personal

Getty

Mary estaba deseando saber más sobre ella. Era evidente que llevaba mucho sobre sus hombros, especialmente para alguien tan joven.

A Mary le dolía saber que la pobre chica estaba pasando por tantas cosas. Era mucho para alguien en su posición. Sin embargo, María también tenía una razón personal para querer ayudarla.

La Historia De Mary

LAist - Brandon Ruiz

La vida tampoco había sido fácil para Mary. Había crecido en circunstancias muy duras. Con muy poco dinero, había crecido teniendo que ayudar a su madre a pagar las facturas para ella y sus tres hermanos.

Dejar la escuela a una edad tan temprana fue una decisión difícil. María tenía sueños y ambiciones, pero se vio obligada a dejarlos de lado por su familia. Luego, las cosas se pusieron aún más complicadas.

Her Mom

Jennifer Cheang

Maria’s mother had struggled through life. She faced obstacles throughout her life. When she was just 22, Maria’s father abandoned her and the children.

Her mom had found a way to keep the family afloat, often working three jobs to make ends meet. Life seemed to just be turning a corner for the family when tragedy struck. Maria was only 17 when her mom got sick.

Losing Mom

Unsplash - marlopez1

Losing her mom to illness at such a young age was the most difficult thing Maria had ever endured. It was many years ago, but she still felt the pain daily.

Maria realized now why she had felt an instant connection to the girl. As she stared at the damaged roots of her hair, she knew she had to help her somehow.

Getting To Work

Youtube - Soniabeonit

Maria changed tact at that moment. Rather than asking the girl to open up and risk her feeling uncomfortable, Maria decided to speak about her past instead.

While the girl was occupied hearing about Maria’s own tragic childhood, Maria used this time to figure out a solution for her hair. As she spoke, an idea soon came to her.

A Tricky Solution

iStock - Berc

Maria realized that the last clumps of matted hair were too small and delicate to extract without hurting the girl. However, if left that way, they could also grow out and mess up her hair again.

Maria realized that if she could delicately apply a relaxer treatment to those portions, it would untangle the hair for her. It wouldn’t be easy, though.

Getting To Work

Shutterstock

Maria knew that relaxers contained harmful chemicals. They weren’t meant to be applied directly to the scalp so she’d have to be extremely careful.

Getting together some tools of her trade, she mixed some of the treatments and began carefully applying them to the affected areas. It was a stressful situation.

The Results

iStock - Aleksandarnakic

Maria kept the girl engaged in conversation as she executed her plan with the delicacy of a surgeon. Luckily, being so good at what she did, Maria could work in the relaxer without getting any of it on the girl’s scalp.

With bated breath, she allowed it to settle and waited. At last, she saw it beginning to work. She turned the girl toward her and smiled as she told her the news.

It Worked

Constant Contact

The relaxer worked a treat and had automatically un-matted the portions of her hair that would have been too tricky to do by hand. Amazingly, after the state of her hair when she first came in, it was now completely transformed from roots to tips.

Maria told her the good news. Unexpectedly, the girl’s eyes welled up, and she began crying. Maria expected her to be happy and had no idea what was wrong.

A New Friend

Salon Biz

When the girl calmed down and explained, Maria was relieved. They were tears of happiness as the girl said how grateful she was. No one had ever shown her this much kindness before.

Maria was ecstatic. She finished the last bit of the marathon job. Now that the girl’s hair was beautiful and manageable again, all that was left was the styling. When she was done, the girl gasped with shock.

A New Beginning

Facebook - FLEX Program

Maria brought the girl a mirror. She’d trimmed the hair above the girl’s shoulders, curled the ends, and added slight shades of sandy brown to compliment the girl’s golden bronze color.

The girl ran a hand against her hair, sifting through the soft curls. Her lips curved ever so slightly, her eyes budding with tears. She looked up at Maria, “I’ll actually smile for my school’s pictures,” she said. “You made me feel like me again.”

A Happy Ending

Concept Hair Magazine

In the end, Maria managed to get the girl’s hair back to normal and gave her a free makeover too. Brimming with renewed confidence now, she was the star of picture day. After hearing Maria’s story, she and the girl became close friends.

Maria spoke to her boss, and they allowed her to come to the salon after school to work as an apprentice stylist. After all, she had lost in life; her makeover ended up giving her new hair and a newfound hope to change her life.

Disclaimer: To protect the privacy of those depicted, some names, locations, and identifying characteristics have been changed and are products of the author's imagination. Any resemblances to actual events, places, or persons, living or dead, are entirely coincidental.