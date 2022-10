Niña Insiste En Dormir Con Pitbull, Padre Instala Cámara

Una Noche Oscura

Su hija nunca había tenido problemas para dormir sola. Pero últimamente no podían dejarla sola en ninguna habitación, ni siquiera de día.

Todo cambió cuando adoptaron al perro. Al principio se alegraron al ver que su hija por fin podía conciliar el sueño. Si supieran la verdad...!

Una Familia Feliz

Dex Pritchett era un padre corriente que vivía en Kansas con su mujer Lindsey y su hija Mikaela, de un año. Dex era profesor en la universidad local, mientras que su mujer regentaba una panadería en la ciudad.

Por lo que a él respectaba, su vida era más que perfecta. Todo cambiaría cuando la pequeña Mikaela cumplió cinco años.

Vidorra

La familia Pritchet vivía en un bonito barrio de Kansas City. Su hogar era una casa grande y hermosa, con espacio más que suficiente para la pequeña familia.

Buscando llenar el espacio con más miembros de la familia, Dex y Lindsey acordaron tener una mascota mientras discutían la posibilidad de tener un segundo hijo. Pero los problemas comenzarían mucho antes de que encontraran un cachorro que se uniera a su familia.

Empiezan Los Problemas

Los problemas comenzaron cuando Mikaela se empezó a quejar de que tenía miedo de dormir sola en su habitación. Se despertaba a altas horas de la noche y se encontraba sola. Dex sabía que eso era algo angustioso para cualquier niño.

Dex y Lindsey creían entender por qué su hija tenía miedo, pensando que sólo le temía a la oscuridad. Pero muy pronto, Mikaela empezó a llorar siempre que estaba sola... incluso durante el día.

Asustada

Lindsey estaba orgullosa de que Mikaela hubiera empezado a dormir en su propia habitación hacía tres años. Aunque al principio tuvo que quedarse con ella hasta que se durmiera, la transición a dormir sola había ido aparentemente sin problemas.

Ahora, no sabía qué hacer. Cada vez que Mikaela se despertaba asustada, corría a la habitación de sus padres. Y el problema no hacía más que empeorar.

La Cosa Empeora

Dex y Lindsey estaban fuera de sí, preocupados, porque la fobia de Mikaela a estar sola iba en aumento. No podían dejarla sola ni siquiera durante unos breves segundos sin permanecer en la misma habitación.

No tardaron en decidir que ya era suficiente y tomaron la decisión de llevar a Mikaela a un pediatra. Sin saberlo, ese día no llegarían al hospital infantil.

Conduciendo Hacia El Hospital

Dex y Lindsey llevaban a su hija al pediatra cuando se quedaron atrapados en el tráfico de Kansas City a última hora de la mañana. Aburrido en el coche, Dex puso música country para animar el ambiente mientras él y Lindsey hablaban de sus cosas.

Pero mientras estaban enfrascados en su conversación, a Mikaela le ocurría algo en el asiento trasero que cambiaría sus vidas para siempre.

Niña Lista

Sin que Dex y Lindsey lo supieran, Mikaela había encontrado la manera de acercarse a la ventanilla del coche. Por suerte, no bajó la ventanilla, sólo se puso a saltar con la mirada clavada en algún punto del exterior del coche.

Dex y Lindsey estaban sumidos en una conversación cuando oyeron a la angelita gritar: "¡Mamá, perrito, perrito!". Ambos se volvieron hacia ella, sorprendidos al encontrarla cerca de la ventanilla. Siguieron los ojos de Mikaela, quedándose con la boca abierta ante lo que vieron fuera de su coche.

Qué Hacer

Justo al lado de su coche había un refugio de mascotas. Había varios cachorros y gatitos dentro, y Mikaela quería acariciarlos. Dex aún se debatía entre ir al hospital o llevar a su familia al refugio, ya que él y Lindsey ya habían hablado de rescatar a un perro en alguna ocasión, cuando sonó su teléfono.

Atendió rápidamente la llamada y descubrió que era el médico que les informaba de que tenían que cambiar la cita. Tomándolo como una señal de los cielos, Dex llevó su coche a una plaza de aparcamiento, y todos entraron en el refugio de mascotas.

El Perro Perfecto

El perro que eligió la familia Pritchett fue un apuesto pitbull de dos años llamado Silva. Aunque Lindsey tenía sus reservas, para Dex era el perro perfecto.

A Silva parecía encantarle su nuevo hogar. En cuanto salió del refugio, el perro se sintió cómodo como nuevo miembro de la familia. Pero tenía un hábito que aturdía y asustaba a sus nuevos dueños, y sólo mostraba este defecto por la noche.

Bienvenido a la familia

Dex y Lindsey se detuvieron en una tienda de mascotas de camino a casa para comprar suministros para su nuevo perro. Le compraron la mejor comida, una cama, comederos y algunos juguetes.

Esa noche, prepararon una pequeña fiesta de bienvenida para Silva. Después se acurrucaron todos para ver una película, y entonces ocurrió algo absolutamente descabellado.

Se Acabó La Película

Mikaela, que rara vez se dormía con el televisor encendido, estaba profundamente dormida en el sofá. En el suelo, a sus pies, estaba Silva, también profundamente dormido. Dex y Lindsey trataron de no despertar a la niña y trasladaron a Mikaela a su habitación.

Esperaban que Silva se despertara en cuanto intentaran llevarse a Mikaela, cosa que hizo. Pero no esperaban lo que hizo a continuación.

Instalándose

Dex y Lindsey colocaron la cama y el bebedero para Silva en la cocina y lo dejaron allí para que durmiera. Él inspeccionó la nueva cama y se dio la vuelta un par de veces antes de acomodarse. Cerraron la puerta.

Volvieron al salón para seguir viendo la televisión un rato antes de acostarse. Sólo cuando Lindsey se levantó a por un vaso de agua de la cocina se dio cuenta de que Silva no estaba en su cama.

Perpleja

Lindsey estaba perpleja: habían cerrado la puerta de la cocina, estaba segura. Aunque Dex había sugerido que Silva se quedara en la habitación de Mikaela, ella no se habría sentido cómoda con un perro desconocido vagando por la casa de noche.

¿Cómo había salido Silva? ¿Y dónde estaba? Presa del pánico, Lindsey empezó a registrar la casa habitación por habitación.

Inquietante

Tras recorrer el salón, el comedor y el pasillo, seguía sin encontrar a Silva. Sólo cuando revisó la habitación de Mikaela por segunda vez, la sorprendió. Estaba escondido debajo de la cama de la niña.

Aunque su marido había crecido con pitbulls, Lindsey se sintió incómoda. Echó a Silva de debajo de la cama y lo encerró de nuevo en la cocina. Pero la extraña costumbre de Silva no había hecho más que empezar.

Artista Del Escape

Aunque Lindsey encerraba a Silva en la cocina todas las noches, éste seguía escapándose. Lindsey entraba en pánico cada vez que se despertaba en medio de la noche y no lo encontraba.

Y una y otra vez, lo encontraba debajo de la cama de Mikaela. Esto continuó durante semanas. Lindsey se lo contó a su marido pero él, para frustración de ella, no parecía preocupado en absoluto.

Viejos Hábitos

Aunque Dex y Lindsey dejaban entrar a Silva en el dormitorio de Mikaela durante el día, Lindsey seguía dejándolo fuera por la noche.

Habiendo tenido perros antes, Lindsey sabía que era importante enseñar a su perro a obedecer y no dejarlo campar a sus anchas por la casa de noche. ¿Qué habría ocurrido en su anterior casa para que se negara a dormir en su cama?

Un Accidente

Lindsey se había acostumbrado a levantarse todas las noches para llevar a Silva a la cocina, pero esto no podía seguir así eternamente. Había intentado entrenarlo para que se quedara en su cama durante la noche, pero él insistía.

La única opción que le quedaba era dejarle fuera a partir de ahora, pero no se atrevía a hacerlo. Entonces, después de un día especialmente agotador, se quedó profundamente dormida justo al recostarse en la cama.

Cambio De Comportamiento

Después de todas las noches de insomnio que Mikaela tuvo en los últimos meses, los Pritchett normalmente se mantenían cerca de su habitación para entrar corriendo cuando se despertaba asustada.

Pero esa noche, Mikaela no despertó a sus padres. Sólo apareció por la mañana temprano, bien descansada y con una gran sonrisa dibujada en la cara. Lindsey se sintió aliviada al ver que Silva estaba en su cama. ¿Qué estaba pasando?

Un Acontecimiento Interesante

Dex y Lindsey no sabían qué pensar de este acontecimiento. Mikaela apenas era madrugadora y desde luego no solía despertarse tan contenta, pero hoy todo era diferente. Dex buscó descubrir el misterio e instaló dos cámaras: una en la habitación de Mikaela y otra en la cocina.

Dex envió intencionadamente a Mikaela a la cama con las cámaras puestas. Lo que vieron en la grabación esa noche dejaría a la pareja sin palabras.

To The Computer

Dex and Lindsey rushed to the computer to uncover the secret behind their daughter and dog’s behavior. In real-time on the monitor, Silva seemed to sleep soundly in his bed in the kitchen where they had left him.

Lindsey noted that the door to the kitchen was closed, and they watched as Mikaela fall asleep relatively quickly. But she didn’t stay asleep for long.

The Footage

Mikaela began to toss and turn, then she bolted upright. She pulled her blanket up to her chin and stared into the darkness with wide eyes.

Lindsey’s immediate motherly instinct was to go and comfort her daughter, but she fought the urge, She wanted to see what would happen. After a few minutes, the little girl did something completely surprising.

What Was She Doing?

Mikaela carefully slid out of the covers and got on her knees to look underneath the bed. She was doing something Lindsey always did for her to reassure her before she tucked her in at night - she was checking for monsters under the bed.

After checking, Mikaela toddled to the open door. Lindsey thought she was coming to their room like she usually did, but she walked down the hallway instead.

Going To Silva

With her parents watching her on the camera, Mikaela toddled into the kitchen and quietly opened the door. Silva’s head rose immediately, as if he had been waiting for the little girl.

When they realized what was happening, Dex let out a little chuckle and Lindsey began to smile. They watched as Mikaela lead Silva back to her room.

Their Nighttime Routine

Silva followed Mikaela to her room and climbed onto her bed, carefully laying next to the girl. Mikaela cuddled into the dog in the cutest way possible and fell asleep within minutes.

Although buying the cameras had been expensive for Dex, he was glad he’d done it to witness such a beautiful thing. He was about to turn off his computer when something else happened.

See It To Believe It

Mikaela woke up with a start, and so did Silva. Mikaela looked around her room with drowsy eyes, her brows furrowing as she realized her parents were nowhere to be seen.

Her lips began trembling as her eyes grew wide, but Silva whined at her and licked her face, pawing her lovingly until she lay back down. The dog licked her again and lay next to her. Dex and Lindsey watched with their mouths open as everything unfolded.

Keeping Her Company

Mikaela smiled, petting Silva until her eyes became heavy and she slept. Dex and Lindsey couldn’t believe it.

And, in the morning, they found Silva sleeping in his own bed. He was trying to be obedient, so he must have learned to sneak back into the kitchen early in the morning.

A Strong Bond

When they finally took Mikaela to her pediatrician, the Pritchetts learned that their daughter had a case of monophobia, the fear of being alone, which Silva was helping her get over.

Although Mikaela would soon outgrow this fear, her bond with Silva would only grow stronger. Lindsey was worried about the sleeping arrangement in the beginning, but she soon learned that sleeping with a four-legged friend has many benefits.

Benefits

There have been numerous studies on how pets can relieve their owners’ stress and anxiety. When Mikaela felt the presence of Silva next to her, her cortisol levels, heart rate, and blood pressure decreased.

Having a dog sleep with her daughter seemed like the perfect solution to her monophobia - but was Lindsey ready to trust a pitbull completely just yet?

A Misunderstood Breed

Pit bulls are seen as the most dangerous breed because of their wide jaws and powerful bodies, but these dogs can also be lovable, caring and loyal - it all depends on the way they were trained and raised.

And yes, while any unsocialized dog can be dangerous, Lindsey grew to trust her daughter’s loyal companion with her daughter’s life.

