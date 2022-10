Perro Da Noches Toledanas A Madre, Así Que Instala Una Cámara Oculta

El Calvario De Sus Vidas

La familia se sentó en un apretado y tembloroso grupo, todos llorando y rezando para que el calvario terminara pronto. Las cosas habían sucedido muy rápido.

Ahora estaban atrapados allí hasta que alguien diera el visto bueno. Pero al acercar a sus hijos, se dio cuenta de repente de que faltaba uno de ellos.

Nuevo Miembro De La Familia

Amelia abrazó a Poco, un perro salchicha de 10 años, mientras veían las noticias. No hay mucha gente que adopte a uno tan mayor, pero le pareció que era lo que tenía que hacer.

Era importante para ellos hacer que sus últimos años fueran cómodos. Pronto descubriría lo importante que el perro se tornaría para su familia.

Un Sonido Extraño

Le encantaba la noche. Era el único momento en que su casa del sur de Belfast estaba en silencio. Los niños dormían y Poco roncaba suavemente. Le dio una suave palmadita más antes de dirigirse al piso de arriba.

Sin embargo, Amelia apenas había subido las sábanas cuando escuchó un sonido que no había oído antes. Fue suficiente para que se sobresaltara.

Ladridos

Poco estaba ladrando, y no era un ladrido cualquiera ante un vecino ruidoso. El perro se estaba volviendo completamente loco. Durante las pocas semanas que lo habían tenido en su casa, siempre había estado muy tranquilo.

Su corazón se aceleró cuando bajó corriendo las escaleras, lo recogió y encendió todas las luces. ¿Qué le había provocado tal frenesí?

Molesto

No había animales en el exterior ni gente paseando. Incluso se aseguró de comprobar todas las ventanas y puertas por si acaso.

Amelia se paró en medio de la silenciosa y oscura sala de estar y suspiró, el pánico ahora reemplazado por el fastidio. "¿Te estás volviendo loco en tu vejez?", le preguntó. Pronto vería lo equivocada que estaba.

Todas Las Noches

Noche tras noche, Poco aullaba y ladraba sin previo aviso. La irritación desaparecía y lo único que sentía era preocupación. "Por favor, que no sean ratas".

Sus vecinos tenían problemas de alimañas desde hacía unos meses. Pero no había suficiente dinero para pagar a un inspector. De repente se le encendió una bombilla. ¡Se le ocurrió una idea para averiguar la verdad!

Hasta El Amanecer

A la noche siguiente, preparó una cámara, dio un abrazo a Poco y subió a su habitación. A medida que pasaban los minutos, el caos habitual volvía a empezar.

Necesitó todas sus fuerzas para no bajar corriendo a ver qué pasaba. Tendría que esperar hasta la mañana. Entonces, escuchó un sonido extraño.

Ruidos Extraños

Amelia oyó que algo se movía por encima de ella. Su corazón se detuvo al escuchar los ladridos de Poco y los ruidos procedentes del techo.

Se sintió aliviada al pensar que debía ser una zarigüeya o un mapache que se había colado en las tablas del techo. Eso explicaría perfectamente los ladridos de Poco y los extraños sonidos. Pero estaba equivocada.

3 De La Madrugada

Eran alrededor de las tres de la mañana cuando Amelia se despertó sobresaltada por otro ruido. Esta vez, fue justo encima de su cama.

Se le paró el corazón al escuchar los ruidos que se producían junto a su cama y los suaves golpes que provenían del techo. Fue entonces cuando se dio cuenta con horror de que definitivamente no era una zarigüeya o un mapache.

Había Algo Ahí

El corazón de Amelia se aceleró y sintió un horrible sabor metálico en la boca. Todo parecía una absurda película de terror.

Una pequeña parte de su mente racional le decía que debía estar dejándose llevar por sus miedos, pero todos sus sentidos le gritaban... esto no era ficción, todo aquello le estaba ocurriendo de verdad.

¿Actividad Paranormal?

Amelia estaba demasiado aterrorizada para moverse, y mucho menos para ir a investigar. Hizo lo que la mayoría de la gente haría: se echó la manta a la cabeza e intentó desesperadamente volver a dormir.

La grabación de la cámara revelaría lo que fuera que Poco estaba ladrando. Pero tendría que esperar hasta la mañana para obtener la respuesta.

Viendo La Grabación

En cuanto la luz del sol llenó su dormitorio, se puso el albornoz y bajó las escaleras a toda prisa. Cogió la grabadora y le dio al play, ansiosa por saber de qué iba todo aquel alboroto.

Al principio, no había nada. Pero cuando empezaron los ladridos, notó movimiento. Algo pequeño se movía; pero después, desapareció fuera del encuadre.

¿Hojas?

El viento empezó a soplar y lanzó un montón de hojas a través de una ventana abierta. Poco corrió en círculos. Ella puso los ojos en blanco y miró a su enloquecido perro. ¡¿Hojas?!

Amelia estaba a punto de detener el vídeo cuando algo más entró en escena. Esta vez, le provocó un escalofrío e hizo que se le cayera el corazón a los pies.

A Casa De Los Vecinos

La madre subió las escaleras, cogió a sus hijos y corrió a la casa de al lado. Se sentiría más segura en compañía de los vecinos. Pidió usar el teléfono, y mientras llamaba a la policía y explicaba lo que había visto, incluso sus vecinos se pusieron pálidos.

La siguiente pregunta, sin embargo, la hizo llorar. "Mamá, ¿dónde está Poco?" ¡Oh, Dios mío! ¡Se había olvidado de él en la casa!

El Primero En Salir

Las sirenas retumbaban mientras coches de policía aparecían en la escena. Para entonces, ella y sus hijos estaban completamente destrozados y llorando. La situación empeoró cuando los niños intentaron correr para salvar a su perro, pero ella tuvo que contenerlos.

¿Cómo pudo olvidarse de él? Un agente sacó algo de su casa. Todos contuvieron la respiración.

En El Ático

Los agentes entraron en el ático, pero no tardaron en darse cuenta de que algo iba muy mal.

Les llegó un olor fétido y penetrante y vieron montones de basura esparcidos por todo el suelo. Todos los abrigos viejos que Amelia guardaba allí arriba estaban apilados junto al sistema de calefacción en la esquina de la habitación. Entonces lo vieron.

Un Hombre

Algo estaba tirado en el suelo, en la esquina detrás de las cajas. Se agitó en cuanto entraron los agentes. Todos se miraron completamente sorprendidos durante unos segundos.

Entonces, el hombre se dio cuenta de que le habían pillado. Se levantó de un salto, pero los agentes fueron más rápidos. Lo sujetaron y lo arrastraron fuera de la casa.

Poco Les Protegió

Era un hombre corpulento. Luchó contra los policías hasta llegar al coche patrulla. Era enorme y estaba enfadado. El siguiente agente apareció, y esta vez traía buenas noticias.

El viejo Poco gruñó y ladró al hombre, dispuesto a morderlo hasta reducirlo a una pulpa. Amelia vio la cara del hombre y se dio cuenta de algo terrible. El oficial trajo a su perro... y también una noticia impactante.

Escondiéndose

Mientras la familia sostenía a su mejor amigo, Amelia escuchaba con la boca abierta al oficial. El hombre era un delincuente buscado y de alguna manera se había colado en su ático para esconderse de la ley.

Allí se quedaba noche tras noche, saliendo a escondidas en busca de comida y agua. Pero la cosa no acababa ahí.

Ella Le Conocía

Cuando Amelia vio la cara iracunda del hombre, lo reconoció. Pero seguramente no era posible. Hacía doce años, él había realizado algunos trabajos esporádicos en esta misma casa.

Había atracción mutua, e incluso llegaron a salir unas cuantas ocasiones, pero cuando ella se enteró de sus antecedentes penales, rompieron rápidamente. ¿Cuánto tiempo había estado en el ático? Se sintió absolutamente asqueada.

The Truth

The police searched the attic and made a terrifying discovery. The man had obviously been living there for weeks.

“He had packed all the old coats and jackets into the heating unit and was sleeping in the heating unit,” Tracy explained. The police also found plastic cups, which the man had been using to relieve himself - but then, an even more frightening discovery was made.

Spying

The man had adjusted the air vents in the ceiling so that he could watch Amelia while she slept. Shewas horrified when she realized he’d been spying on her for weeks. “It’s got me flabbergasted,” she said in an interview. “How can you look at someone through an air vent?”

Even worse, nobody had any idea how the man had crept up into the attic. The only way in was through a hatch in the hallway, between the children’s bedrooms.

Red Flags

The man Amelia had dated all those years ago had acted aggressively toward her when she broke up with him. He wanted a second chance, but Amelia refused, so he stole her truck.

Amelia reported him for the theft and cops caught him. But he still wouldn’t let it go and continued to harass her from prison.

Letters

Amelia’s ex sent letters from prison, insisting that he’d changed and begging her for a second chance. When he was released, she tried to file a protection order against him.

But nobody knew where he was, so the papers weren’t served. Then, she heard a rumor that he’d moved to Charlotte, North Carolina. But she found out where he actually was in the worst way possible.

Intuition

Amelia had even gone as far as trying to get a protective order against the man, but even that hadn’t stopped him. She wished she had acted on her instincts sooner and listened to Poco when he told her something was wrong.

"I had an intuition about it but I ignored it, I brushed it aside. I didn't want to seem paranoid, but I should have trusted my instincts because I was right," she said.

Shaken

Amelia felt shaken and horrified. She clutched Poco and her children tighter as they watched the police haul the man away. She couldn’t believe he’d been living in their home for weeks.

She couldn’t stop thinking about what would have happened if Poco hadn’t alerted her to the intruder night after night. What would have happened?

One Thing For Sure

Theft…or worse. That’s what could have happened if she hadn’t listened to Poco and come up with the camera idea. It was a strange combination of nausea and relief.

She looked down at their scruffy boy as he wagged his tail – already over the situation. There was one thing Amelia was certain about…

Meant To Be

Poco wasn’t just any old pooch looking for a loving family to spend the last of his years with. When they stood in that shelter, something had nagged at them that he was the one to take home.

Now, Amelia understood why. He didn’t just bring joy into their lives. He had, quite literally, saved theirs.

Warning Signs

At first , stalking may seem harmless. The person may call you or send emails and text messages - all of which are perfectly legal.

However, this behavior can quickly cross the line into stalking and harassment. If the behavior is frequent, the contact is unwanted, and it makes you feel uncomfortable or threatened, get the police involved.

What To Do

Divorced or separated spouses and exes commonly experience being stalked by their ex-partners. If you are ever in this situation, the best thing to do is get the police involved as soon as possible.

Surround yourself with supportive people and tell everyone what’s going on. You should also always have a safety plan if things go wrong.

Disclaimer: To protect the privacy of those depicted, some names, locations, and identifying characteristics have been changed and are products of the author's imagination. Any resemblances to actual events, places, or persons, living or dead, are entirely coincidental.