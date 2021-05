Las Celebridades Latinas Más Famosas

No obstante, existen unos pocos privilegiados que gozan de este lujo. Han logrado cierto nivel de inmortalidad mediante la maestría de su arte y todos son leyendas por derecho propio. No es inmortal aquel que nunca se muere sino aquel que perdura por siempre en la memoria, su impacto imborrable. A continuación, presentamos las celebridades latinas más consagradas en la actualidad, que son tan famosas que son reconocibles en los rincones más remotos del mundo. Estos iconos indudablemente influyentes han amasado legiones de hinchas incondicionales alrededor del globo y tienen al mundo comiendo de sus manos.

Cada vez, hay más celebridades latinas que penetran la capa de los elegidos del mundo del entretenimiento. Todos sabemos que hay diferentes niveles de celebridades; en inglés, existen las clasificaciones de “A-List”, B-list”,” C-List” y hasta “D-List”. Estas agrupaciones están basadas en cierto criterio que incluye, sobre todo: nivel de fama, talento e ingresos. No son muchos los latinos que ostentan ser parte de la realeza del exclusivo mundo del estrellato, sea en el ámbito cinemático, televisiva, deportivo, político, o musical.

Nacida Rebbeca Marie Gomez el 2 de marzo de 1997, en Inglewood, California, la cantante ha ganado mucha popularidad durante los últimos años por éxitos como “Problem” con Will.i.am; “Becky from the Block” (derivada de la canción de J.Lo) y “Oath” junto a Cher Lloyd. La cantante es de ascendencia mexicana siendo sus cuatro abuelas del estado de Guadalajara, México.

Belcalis Marlenis Almánzar es, sin duda, la rapera más candente en la actualidad. Atrevida, chillona, chistosa y liberal son de las muchas palabras coloridas que nos vienen a la mente cuando pensamos en Cardi B. A sus 28 años, la madre de una y la esposa del rapero Offset no es ajena a la controversia y vive bajo la mirada del público en todos los sentidos. La celebridad de ascendencia dominicana y trinitaria no es reacio a publicitar sus momentos más privados y parece compartir todo con su gran base de aficiones, incluso sus disputas conyugales pues, cada vez que haya una ruptura matrimonial, nos informa la Cardi.

Tras algunos desafíos de salud (se sometió a un trasplante de riñon), la actriz se retiró un poco del primer plano. No obstante, esto no desvaneció su encanto para el público en lo más mínimo. De hecho, parece que tuvo un efecto contrario a lo que solicitaba la estrella ya que su ausencia conllevó un pico en el numero seguidores en Instagram. Ahora, cuenta con más de 200 millones de fans en este plataforma y unos 61 millones en el Facebook, cifras que, según la celebridad, la agobian un poco. Imagínense, llegar a un punto en la vida cuando existe algo como ¡¿”demasiada fama” para una celebridad?! ¡Qué cosa!

Suele ser criticada por ser una de las latinas que habla muy poco español, por su mala técnica vocal y por su mala actuación… Parece que a muchos, les encanta odiar a la princesa latina de Disney y la exnovia de Justin Beiber, quien ocupa el puesto número diecisiete en nuestra lista de celebridades latinas más famosas. Con antecedentes mexicanos por el lado de su padre, Gomez se ha declarado orgullosa de sus raíces mexicanas, aunque le cuesta desempeñarse en el castellano. La actriz y cantante, quien he sido muy sincera en cuanto a sus enfrentamientos personales con la ansiedad, la depresión y el lupus, (lo que la hace más afable y le da un toque de vulnerabilidad con el cual muchos se pueden identificar), realmente tiene un espíritu guerrero.

Otro gigante del mundo de las celebridades latinas es el consagrado futbolista argentino, Leo Messi. No se puede hablar de realeza del mundo del entretenimiento y del deporte sin mencionar al rey de Barcelona. Messi, nacido en Rosario, Argentina, el 24 de junio de 1987 es uno de los futbolistas más famosos de la historia del deporte, a nivel global. Leal al equipo Blaugrana, Messi, a lo largo de su carrera como deportista profesional que abarca unos 16 años (¡casi casi la mitad de su vida entera!), nunca se ha animado a jugar con otro club. Ganador de un total de seis Botas de Oro y seis Balones de Oro, se encuentra en una posición intratable.

El virtuoso musical también tiene una faceta filantrópica y ha donaado y apoyado a varias causas a lo largo de los años. Mars es un artista muy poco problemático y casi toda su publicidad es buena publicidad. Tiene un imagen bastante limpio e íntegro y hasta el momento, no se ha visto involucrado en ningún escándalo o actividad cuestionable.

Peter Gene Hernandez es una fuerza motriz en la industria musical. Realmente es una maravilla, un genio musical y su complexión bastante miniatura no es ningna indicación del gran magnetismo y encanto que trae este artista. A sus 35 años, tiene en su haber una colección impresionante de honores y galardones incluyendo once premios Grammy. Mars se ha colaborado con los más buscados de la industria como Cardi B, Lil Wayne, Eminem, Snoop Dog, Travie McCoy, Wiz Khalifa, y Ed Sheeran, por nombrar unos pocos.

Demi Lovato

Fuente: Page Six

Si la celebridad anterior es el símbolo de un buen ejemplo a seguir, tranquilo y suelto, Demetria Devonne Lovato parece ser el contrario. A comienzos de su carrera, la estrella logró mantener una imagen tan limpia como los chorros de oro. Nació el 20 de agosto de 1992 en Albuquerque, New Mexico. Su padre es de ascendencia mexicana, hecho, que al parecer, desagrada a la cantante. La tienen registrado rechazando sus raices mexicanos, optando en su lugar, por recibir con los brazos abiertas, antecedentes españoles/europeos. No obstante, aquí, no nos toca condenar a la estrella, así que hablamos un poco de su asenso a la fama, el cual llegó en el año 2008 con su papel en la serie popular de Disney Camp Rock. Lovato, junto a Joe Jonas, también fue la cantante de la banda sonora de la película.

La cantante realmente ha tenido una vida complicada y ha vivido mucha tragedia durante sus veintiocho años. Tras varias experiencias traumáticas, la actriz casi se suicidó en el 2018. Logró no solo recuperarse sino despertar conciencia acerca de varios problemas sociales y mentales pertinentes. Tiene un montón de seguidores en el Instagram y se encuentra entre los top veinte cuentas más seguidas en Twitter.